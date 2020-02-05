В Троицком районе из-за снегопада без электроэнергии остались 385 абонентов

Из-за снегопада 385 абонентов в Троицком районе находятся без электроснабжения. Мобильные наряды полиции патрулируют населенные пункты для оказания в случае необходимости помощи жителям.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Повреждения высоковольтной сети произошло в 20.25, о чем поступило сообщение в дежурную часть Троицкого отдела полиции. 385 жителей ул. Пушкина, Рассветная, Мира, Горицветная, Набережная, Тракторная, Полевая и Огородняя остаются без электроснабжения.

Сейчас на месте происшествия работает ремонтная бригада Троицкого РЕМ