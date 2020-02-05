На улицах Лисичанска работает снегоуборочная техника. ВИДЕО

В связи с осложнением погодных условий на улицы Лисичанска Луганской области вышла снегоуборочная техника. Она работает на ул. Первомайской, К. Маркса, В. Сосюры, Ген. Потапенко и на выезде в направлении города Бахмут. Направлена техника также к подъему в район улиц Машиностроителей и Горы Поповой.

Об этом проинформировали в Патрульной полиции Луганской области.

Около 23:00 5 февраля патрульные сообщили следующие:

«Подъем в районе улиц Машиностроителей и Горы Поповой в удовлетворительном состоянии. Снегоуборочная техника работает. Осложнений движения автомобильного транспорта нет»