В Северодонецке задержали вандала, разбившего стеклянную стелу с гербом и флагом Украины

Сотрудниками Северодонецкого отдела полиции установлена личность мужчины, который разрушил стеклянную стелу, установленную в 2019 году в честь 28 годовщины со Дня Государственного Флага Украины. Вандала задержали и доставили в отдел.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Напомним, что сегодня, в 16.15 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что в в сквере им. Гоголя, на проспекте Химиков, неизвестный мужчина разбил стеклянную стелу на которой был изображен Государственный Герб и Флаг Украины и скрылся с места происшествия.