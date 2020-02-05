Осложнение погоды: в Кременной на подъеме застряли три зерновоза

В г. Кременная Луганской области осложнения дорожного движения из-за снегопада и гололеда. Полиция обеспечивает на месте происшествия безопасность дорожного движения.

Об этом сообщает полиция Луганщины.

По состоянию на 22.30 на трассе Р-66 на участке Краснореченского подъема не могут подняться 3 грузовых автомобиля-зерновоза по 30 тонн с семенами. Сотрудники полиции оповестили филиал Кременского райавтодора о происшествии и вызвали на место происшествия необходимую технику райавтодора.

Мобильная группа Кременского отдела полиции принимает меры по недопущению осложнений для проезда других транспортных средств.

Сейчас уже работает снегоочистительная техника. Ожидается обработка проезжей части песком.