В Северодонецке задержали двух студентов-«закладчиков»

1 февраля 2020 по сообщению жителей г.. Северодонецка Управлением патрульной полиции в Луганской области разоблачены двое студентов Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. Дидоренко в распространении особо опасного психотропного вещества. Внимание граждан привлекло размещения так называемой «закладки» у жилого дома.

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области.

Во время проверки автомобиля было изъято 11 свертков с особо опасным психотропным веществом PVP общей массой более 4 грамма. В дальнейшем правоохранители изъяли еще 5 так называемых «закладок», которые юноши успели разложить на территории города.

Следствием установлено, что 18-летние ребята были задействованы в преступной схеме по распространению психотропного вещества, а именно выполняли роль «закладчиков». Студенты-второкурсники помогали доставлять психотропы конечному потребителю по следующему алгоритму: раскладывали так называемые «закладки», фотографировали их местонахождение и отправляли покупателям. За выполненные действия получали денежное вознаграждение.

По данному факту под процессуальным руководством Северодонецкого местной прокуратуры следователями полиции начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт психотропных веществ, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Указанным лицам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 42 040 грн каждому.

Сейчас следствием принимаются меры к установлению лиц, организовавших преступную схему незаконного оборота психотропных.

Справка: санкция ч. 2 ст. 307 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.