В Счастье «делец» хотел продать гранату за 400 гривен

Накануне в одном из торгово-развлекательных заведений г. Счастье Луганской области у 21-летнего гражданина пограничники обнаружили осколочную гранату РГД-5 и запал УЗРГМ.

Об этом сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ.

В частности, оперативники выяснили, что местный житель пытался продать свой опасный товар, оценив он его в 400 гривен.

Юношу, гранату и запал пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.