В Счастье «делец» хотел продать гранату за 400 гривен

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Накануне в одном из торгово-развлекательных заведений г. Счастье Луганской области  у 21-летнего гражданина  пограничники обнаружили осколочную  гранату РГД-5 и запал УЗРГМ.

Об этом сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ.

В частности, оперативники выяснили, что местный житель пытался продать свой опасный товар, оценив он его в 400 гривен.

Юношу, гранату и запал пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.

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