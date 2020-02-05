В Счастье «делец» хотел продать гранату за 400 гривен

Накануне в одном из торгово-развлекательных заведений г. Счастье Луганской области у 21-летнего гражданина пограничники обнаружили осколочную гранату РГД-5 и запал УЗРГМ.
Об этом сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ.
В частности, оперативники выяснили, что местный житель пытался продать свой опасный товар, оценив он его в 400 гривен.
Юношу, гранату и запал пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.comments powered by HyperComments