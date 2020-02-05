В Луганской области депутата районного совета и его сына уличили в хищении бюджетных средств

В Луганской области разоблачен депутат одного из районных советов области в завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области.

Следствием установлено, что депутат-руководитель коммунального учреждения вместе со своим сыном организовал преступную схему при закупке продуктов питания в психоневрологический интернат. Используя заведомо неправдивые официальные документы, стоимость на товары умышленно завышалась, что привело к хищению бюджетных средств в сумме свыше 140 тыс. гривен.

В рамках досудебного расследования прокурор Луганской области сообщил депутату районного совета о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные группой лиц) и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (организация и управление внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц) УК Украины.

Другому соучастнику совершения преступления следователями следственного управления ГУНП в Луганской области сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Сейчас к подозреваемым применены меры пресечения. Решается вопрос об отстранении директора коммунального учреждения от занимаемой должности.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Справка: санкция статей предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.