СМИ: Горняки «Первомайскуголь» требуют погашения всей задолженности за 2019 год

Как известно, вчера, 4 февраля шахтеры ГП «Первомайскуголь» и их жены начали начали акцию протеста, требуя выплату задолженности по заработным платам горнякам. Женщины объявили о начале голодовки.

Сегодня, 5 февраля, журналисту издания popasnaya.city генеральный директор ГП «Первомайскуголь» рассказал, какая ситуация сложилась с задолженностью.

Он сообщил, что 4 февраля уже поступила часть средств на погашение задолженности. Но погасили только 34% за декабрь 2019 года. В начале февраля также ожидают второй денежный транш, благодаря которому выплатят еще порядка 30% задолженности за декабрь 2019 года. Ожидается также поступление средств за реализованный уголь, что может позволить закрыть зарплату за январь.

Но, в целом как известно, горнякам должны часть октября, ноябрь, декабрь 2019 года и уже за январь 2020. Когда погасят оставшиеся долги, пока не сообщается.

Поэтому, как пишет издание, акция протеста продолжается. По состоянию на 5 февраля 10 женщин голодают. К ним присоединились 5 горняков шахты «Карбонит». Протестующих осмотрели врачи и констатировали у всех упадок сил и пониженное давление.

«Протестующие отмечают, что в связи с невыплатой зарплат у людей уже образовались большие долги, в магазинах им отказываются продавать продукты питания в долг, образовались задолженности по оплате коммунальных услуг», — сообщает издание.

Участники протеста настаивают, чтобы была погашена вся задолженность за 2019 год и решен вопрос с зарплатой за январь 2020 года. Они уверяют, что будут протестовать до решения их вопроса.