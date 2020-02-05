Опасный вредитель повредил уже 13 гектаров заповедных марковских лесов. ВИДЕО

Личинки изумрудной златки нашли в ясеневых лесах Марковского района Луганской области.

Об этом сообщается в сюжете UA:Донбасс.

«При аккуратном срезании (коры, — ред.) мы видим вот такие незначительные точечки, — рассказывает начальник отдела надзора и прогноза госпредприятия «Харковлесозащита» Татьяна Кучерявенко. — А если срезать глубже, то увидим личиночный ход златки».

Взрослые насекомые златки изумрудной едят листья и молодые ветки ясеня. И это убивает дерево.

«Этот вредитель отсутствовал в Украине до прошлого года, — говорит начальник управления фитосанитарной безопасности Госпродпотребслужбы Игорь Ляскевич. — В 2019 году харьковские ученые выпустили в научном издании статью, где было указано, что впервые на Луганщине найден такой вредитель. Он зашел природным путем с территории РФ. В Белгородской области впритык к границе с Украиной находятся очаги вредителя».

Лесники вместе со специалистами Госпродпотребслужбы и лесной охраной обследуют насаждения и находят одиночные случаи заражения деревьев. Эти ясени вылечить уже нельзя.

«Это объекты природно-заповедного фонда. Тут нельзя проводить сплошные рубки, поэтому выбирают некоторые деревья с последующим уничтожением. Либо же транспортировка древесины со снятой корой», — отметила Татьяна Кучерявенко.

На данный момент личинки златки повредили 13 га заповедных марковских лесов. Ежегодно одно насекомое может заразить четверть гектара здорового леса.

Напомним, что очаг златки находится на территории общезоологического заказника местного значения «Гераськовское» в Марковском районе, вырубка и уничтожение пораженных деревьев осуществляется в соответствии с Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины».