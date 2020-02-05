Закон о пенсиях для жителей ОРДЛО отправили на доработку

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию, которые упрощают процедуру выплаты пенсий переселенцам и украинцам, которые живут на оккупированных территориях.

Об этом передает корреспондент « ОстроВа».

«За» проголосовали 184 нардепов из 226 необходимых.

В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на реализацию права на пенсионное обеспечение внутренне перемещенных лиц и лиц, оставшихся проживать на временно оккупированных территориях Украины.

В свою очередь, заместитель министра финансов Юрий Джигирь, который присутствовал на заседании ВР, попросил нардепов снять с рассмотрения этот закон и отправить на доработку.

После этого народные депутаты отправили законопроект на доработку.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию», который упрощает процедуру получения пенсий жителями ОРДЛО. Он предусматривает:

— отмену обязательной регистрации пенсионеров как ВПЛ для получения пенсий,

— предоставление людям, проживавшим на временно оккупированных территориях и не имевшим возможности платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций,

— в случае утраты документов предоставляется возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц,

— отмену срока выплаты задолженности по пенсиям, который сейчас составляет 3 года (в том числе и наследникам),

— крымские пенсионеры смогут получать пенсии по тому же порядку, что и жители временной оккупированных территорий Донбасса.

По мнению авторов законопроекта, его реализация не повлияет на изменение показателей бюджета, то есть, не потребует дополнительного финансирования, однако в Кабмине заявили, что документ является несбалансированным и несет расходы, не предусмотренные госбюджетом.

«Эти законопроекты являются важными и правильными по своей сути, но должны приниматься исключительно в сбалансированном виде и не нести в себе расходы, не предусмотренные в бюджете или не уменьшать доходы, которые предусмотрены в уже принятом бюджете. Так, я хочу обратить внимание на законопроекты № 2083-д и № 2343, которые суммарно принесут дополнительные расходы в размере 148 миллиардов гривен, которые не запланированы в бюджете. Кстати, выводы Минфина к ним предоставлены, с ними можно ознакомиться», — заявила представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк 3 февраля на заседании согласительного совета парламента.