Закон о пенсиях для жителей ОРДЛО отправили на доработку

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию, которые упрощают процедуру выплаты пенсий переселенцам и украинцам, которые живут на оккупированных территориях.
Об этом передает корреспондент «ОстроВа».
«За» проголосовали 184 нардепов из 226 необходимых.
В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на реализацию права на пенсионное обеспечение внутренне перемещенных лиц и лиц, оставшихся проживать на временно оккупированных территориях Украины.
В свою очередь, заместитель министра финансов Юрий Джигирь, который присутствовал на заседании ВР, попросил нардепов снять с рассмотрения этот закон и отправить на доработку.
После этого народные депутаты отправили законопроект на доработку.
Как сообщалось ранее, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию», который упрощает процедуру получения пенсий жителями ОРДЛО. Он предусматривает:
— отмену обязательной регистрации пенсионеров как ВПЛ для получения пенсий,
— предоставление людям, проживавшим на временно оккупированных территориях и не имевшим возможности платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций,
— в случае утраты документов предоставляется возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц,
— отмену срока выплаты задолженности по пенсиям, который сейчас составляет 3 года (в том числе и наследникам),
— крымские пенсионеры смогут получать пенсии по тому же порядку, что и жители временной оккупированных территорий Донбасса.
По мнению авторов законопроекта, его реализация не повлияет на изменение показателей бюджета, то есть, не потребует дополнительного финансирования, однако в Кабмине заявили, что документ является несбалансированным и несет расходы, не предусмотренные госбюджетом.
«Эти законопроекты являются важными и правильными по своей сути, но должны приниматься исключительно в сбалансированном виде и не нести в себе расходы, не предусмотренные в бюджете или не уменьшать доходы, которые предусмотрены в уже принятом бюджете. Так, я хочу обратить внимание на законопроекты № 2083-д и № 2343, которые суммарно принесут дополнительные расходы в размере 148 миллиардов гривен, которые не запланированы в бюджете. Кстати, выводы Минфина к ним предоставлены, с ними можно ознакомиться», — заявила представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк 3 февраля на заседании согласительного совета парламента.comments powered by HyperComments