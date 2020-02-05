В школах Рубежного объявлен карантин

В связи с ухудшением эпидемической ситуации, превышением эпидпорога заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в учреждениях общего среднего города Рубежного приостановлено образовательный процесс.

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета.

Решение принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Рубежанского городского совета 5 февраля 2020 года.

Карантин введен с 6 по 14 февраля 2020 года.

Напомним, что в Луганской области на карантине находятся школы в Северодонецке, а также некоторые школы Новопсковской ОТГ.