Сестра пленника «ЛНР» Романа Сагайдака: «У Ромы ухудшилось состояние здоровья»

Заложник боевиков так называемой «ЛНР» Роман Сагайдак жалуется на головную боль и боли в спине.

Об этом Громадському радіо рассказала его сестра Анна Стастникова.

Она предполагает, что ухудшение здоровья брата связано с избиением его боевиками в 2017 году.

«Стали чаще боли в области позвоночника, которые мы связываем с избиением «на подвале» в 2017 году, когда его держало там четыре месяца « МГБ ». Кости переломаннык стали срастаться неправильно », — сказала женщина.

Анна Сластникова добавила, что ее брат постоянно пишет прошение к руководству тюрьмы, чтобы ему позволили обследоваться, но его обращения остаются без ответа.

Напомним, в июне 2017 жителя оккупированного города Сорокино Романа Сагайдака боевики похитили в центре Луганска.

В ноябре 2018-го его «осудили» 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сначала боевики его обвиняли шпионаже, но в итоге остановились на статье «мошенничество». Сейчас Роман пытается обжаловать приговор в так называемом «суде».

Роман Сагайдак известен тем, что в 2010 году он работал в МЧС и лично спасал луганчан из-под завалов после взрыва в помещении больницы №7. За проявленное мужество медалью и благодарностью за особый вклад в спасение жизни луганчан Романа лично отметил министр МЧС Украины.