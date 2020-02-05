В Лисичанске спасатели достали из канализационного люка щенка, который просидел там два дня

Сегодня, 5 февраля, к лисичанским спасателям обратилась местная жительница Виктория с просьбой спасти из канализационного люка щенка. Четвероногий любимец просидел там уже больше двух суток.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

«Женщина рассказала, что на местном рынке живут трое щенков, которые чипированы и стерилизованы. Заботятся о них неравнодушные люди. Но случилась беда — один из щенков провалился в открытый канализационный люк. Два дня неравнодушные граждане пытались достать несчастного из ловушки, но тщетно», — рассказали спасатели.

И вот на третий день горожане вызвали спасателей. Операция по вызволению длилась час и осложнялась тем, что щенок залез под трубу в люке и к нему было невозможно добраться.

«Спасатели выманили бедолагу пищей и наконец — невредимый четвероногий уже был на руках у доброй отзывчивой женщины Виктории», — отметили в пресс-службе.