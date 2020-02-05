В 2019 году в Луганской области было зарегистрировано 3 470 браков

В 2019 году в Украине было зарегистрировано 237 858 браков. А вот разводов было оформлено 38 476.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Так, в предложенной министерством инфографике видно, что больше всего браков было зарегистрировано в г. Киеве, а также Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Львовской областях.
А вот в Луганской области число заключенных браков в прошлом году было по сравнению с другими регионами не очень большое — 3470. Также по сравнению с другими областями в 2019 году на Луганщине было оформлено всего 602 развода.
comments powered by HyperComments