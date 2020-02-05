В ожидании снегопада: патрульные Луганщины напомнили места для стоянок транспорта. ФОТО

В период с 6 по 7 февраля ожидается значительное ухудшение погодных условий. В связи с этим, на Луганщине работает «горячая линия» для водителей на случай чрезвычайных происшествий на дороге.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Если Вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, обращайтесь в полицию — 102, или к дежурному диспетчеру служб автомобильных дорог по телефону — 050 305 16 49.

Также для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточно горячая линия: (044) 287 11 40.

На автодорогах Луганской области обустроено 15 стоянок и мест отстоя транспортных средств: