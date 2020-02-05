Экоинспекция: Рубежанский водоканал несколько месяцев незаконно осуществлял водозабор воды из артезианских скважин

На основании приказа Государственной экологической инспекции в Луганской области инспекторы в ноябре 2019 провели внеплановую проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований природоохранного законодательства коммунальным предприятием «Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Рубежанского городского совета (далее — КП « РВУ ВКХ »)

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время внеплановой проверки установлено отсутствие у водоканала разрешения на специальное водопользование на водозабор воды из артезианских скважин Володинского (I-го и II-го подъема) и Городского водозаборов для централизованного питьевого водоснабжения населению г. Рубежное, что является нарушением п. 9 ч. 1 ст.. Самовольное использование водных ресурсов при отсутствии разрешительных документов (разрешения на специальное водопользование) предприятие осуществляло с 01.08.2019 по 31.10.2019 года.

Инспекцией исчисленный размер ущерба, причиненного государству. Он составляет 4766 489,64 грн.

В соответствии со ст. 68 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возместить вред, причиненный ими в результате нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

В порядке и размерах, установленных законодательством Украины, КП «РВУ ВКХ» предложено добровольно уплатить убытки, причиненные государству.