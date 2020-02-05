Сергей Гайдай: областные службы к непогоде готовы

Сегодня, 5 февраля, состоялось заседание областного штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и стабильного прохождения отопительного сезона в режиме видеоконференцсвязи.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай, который провел заседание, отметил, что на Луганщине в ближайшие дни прогнозируют существенное ухудшение погодных условий и штормовое предупреждение.

«Мы должны не только провести отопительный сезон на должном уровне, но и быть готовыми к капризам погоды, которые нас по прогнозу ожидают в следующие несколько дней. Областные и местные службы доложили, что к ненастью они готовы. Уверен, все сработают слаженно », — подчеркнул глава Луганщины.

О состоянии готовности к оперативному реагированию доложили представители дорожных служб и руководители городов и районов.

Впрочем, Сергей Гайдай отметил, что при критических ситуациях необходимо рассматривать возможность закрытия сложных направлений дорог на период работы специальной техники.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Виталий Сурай сообщил, что на сегодня в области стабильно работают все системы жизнеобеспечения. В частности, 100% котельных, все подключенные жилые дома обеспечиваются централизованным теплоснабжением, отапливаются все объекты социальной сферы.