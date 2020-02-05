САД в Луганской области об ухудшении погоды: подрядные дорожные организации работают в режиме круглосуточного дежурства

В ближайшие дни, 5-6 февраля, по прогнозам Укргидрометцентра, в восточных областях ожидается значительный снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м / с, местами 25 м / с, метели; на дорогах гололедица (II уровень опасности, оранжевый). Синоптики прогнозируют на Луганщине также ухудшение погодных условий: дождь с переходом в снег.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Ожидаемые погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах (II уровень угрозы, оранжевый), осложнить работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

«Служба автомобильных дорог в Луганской области призывает всех участников дорожного движения — соблюдайте Правила дорожного движения: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию ​​во время движения. При планировании своих маршрутов учитывайте прогнозы синоптиков», — сказано в сообщении.

Луганский областной центр по гидрометеорологии прогнозирует такую ​​погоду на 5 — 8 февраля 2020.

05.02.2020 — Ясно. Ночью мокрый снег. Днем сильный мокрый снег. Налипание мокрого снега. Днем местами метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

06.02.2020 — Ясно. Ночью мокрый снег. Днем сильный мокрый снег. Налипание мокрого снега. Днем местами метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

07.02.2020 — Ясно. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

08.02.2020 — Ясно. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-13 градусов мороза, днем 5-10 градусов мороза.

«В связи с переходом температуры через «0 градусов С», на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованного маневрирования», — добавили в САД.

Подрядные дорожные организации работают в режиме круглосуточного дежурства, выполняются плановые работы по зимнему содержанию.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Луганщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера Луганская область — +380 (64) 524 11 25 , +380 (50) 305 16 49