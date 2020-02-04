Стало известно, какие больницы на Луганщине стали опорными

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Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года».

Так, согласно документу, в Луганской области опорными учреждениями здравоохранения стали:

  •  Коммунальное некоммерческое предприятие «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета
  • Коммунальное некоммерческое предприятие Лисичанского городского совета Луганской области «Лисичанская многопрофильная больница»
  • Коммунальное некоммерческое предприятие «Сватовская многопрофильная больница» Сватовского районного совета Луганской области
  • Коммунальное некоммерческое предприятие «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Старобельского районного совета
  • Коммунальное некоммерческое предприятие «Рубежанская центральная городская больница» Рубежанского городского совета Луганской области

Как уточнили в МОЗ Украины, перечень опорных учреждений определен на основе соответствующей Методики формирования сети рабочей группой, которая была сформирована МЗ Украины при участии представителей Национальной службы здоровья Украины, Министерства развития громад и территорий Украины, представителей проекту USAID» Поддержка реформы здравоохранения «и областных государственных администраций «.

Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов. Путь в больницу не должен превышать один час.

В перечень включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или могут быть повышенными до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня. Они должны обеспечивать:

— безопасность медицинской помощи на основе доказательной медицины;

— своевременность доступа к медицинской помощи;

— экономическую эффективность, которая заключается в обеспечении максимально возможного качества медицинской помощи при рациональном и экономном использовании ресурсов.

Эти учреждения будут иметь надлежащее рабочую нагрузку и обеспечат надлежащий уровень безопасности пациента

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