Стало известно, какие больницы на Луганщине стали опорными

Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года».
Так, согласно документу, в Луганской области опорными учреждениями здравоохранения стали:
- Коммунальное некоммерческое предприятие «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета
- Коммунальное некоммерческое предприятие Лисичанского городского совета Луганской области «Лисичанская многопрофильная больница»
- Коммунальное некоммерческое предприятие «Сватовская многопрофильная больница» Сватовского районного совета Луганской области
- Коммунальное некоммерческое предприятие «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Старобельского районного совета
- Коммунальное некоммерческое предприятие «Рубежанская центральная городская больница» Рубежанского городского совета Луганской области
Как уточнили в МОЗ Украины, перечень опорных учреждений определен на основе соответствующей Методики формирования сети рабочей группой, которая была сформирована МЗ Украины при участии представителей Национальной службы здоровья Украины, Министерства развития громад и территорий Украины, представителей проекту USAID» Поддержка реформы здравоохранения «и областных государственных администраций «.
Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов. Путь в больницу не должен превышать один час.
В перечень включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или могут быть повышенными до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня. Они должны обеспечивать:
— безопасность медицинской помощи на основе доказательной медицины;
— своевременность доступа к медицинской помощи;
— экономическую эффективность, которая заключается в обеспечении максимально возможного качества медицинской помощи при рациональном и экономном использовании ресурсов.
Эти учреждения будут иметь надлежащее рабочую нагрузку и обеспечат надлежащий уровень безопасности пациентаcomments powered by HyperComments