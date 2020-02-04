Стало известно, какие больницы на Луганщине стали опорными

Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года».

Так, согласно документу, в Луганской области опорными учреждениями здравоохранения стали:

Коммунальное некоммерческое предприятие «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета

Коммунальное некоммерческое предприятие Лисичанского городского совета Луганской области «Лисичанская многопрофильная больница»

Коммунальное некоммерческое предприятие «Сватовская многопрофильная больница» Сватовского районного совета Луганской области

Коммунальное некоммерческое предприятие «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Старобельского районного совета

Коммунальное некоммерческое предприятие «Рубежанская центральная городская больница» Рубежанского городского совета Луганской области

Как уточнили в МОЗ Украины, перечень опорных учреждений определен на основе соответствующей Методики формирования сети рабочей группой, которая была сформирована МЗ Украины при участии представителей Национальной службы здоровья Украины, Министерства развития громад и территорий Украины, представителей проекту USAID» Поддержка реформы здравоохранения «и областных государственных администраций «.

Одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов. Путь в больницу не должен превышать один час.

В перечень включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или могут быть повышенными до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня. Они должны обеспечивать:

— безопасность медицинской помощи на основе доказательной медицины;

— своевременность доступа к медицинской помощи;

— экономическую эффективность, которая заключается в обеспечении максимально возможного качества медицинской помощи при рациональном и экономном использовании ресурсов.

Эти учреждения будут иметь надлежащее рабочую нагрузку и обеспечат надлежащий уровень безопасности пациента