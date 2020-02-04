Гайдай рассказал, на какой шаг готов был пойти ради продолжения поставок газа на ЛуТЭС

Об этом он рассказал на сегодняшней пресс конференции по случаю 100 дней пребывания на посту главы области, сообщает Укринформ.
«Это огромная проблема. Поднимал этот вопрос перед всеми; очень долго общался с Премьер-министром и министром энергетики Алексеем Оржелем. Я даже был готов к тому, чтобы договориться с командующим ООС, чтобы в случае, если бы кто-то захотел перекрыть эти вентили поставки газа, наши военные начали на той территории проводить какие-то военные учения и не допустить туда газовиков. Я готов был брать на себя такую ответственность », — отметил Гайдай.
Он добавил, что в случае прекращения работы единственного в области источника энергоснабжения половина населения области оставалась бы без тепла.
На сегодняшний день есть договоренность не отключать от газа теплоэлектростанцию, и уже четвертый день газораспределительные службы ее придерживаются.
Напомним, что с 1 июля прошлого года Российская Федерация ввела эмбарго на поставку угля на Луганскую ТЭС единственным возможным железнодорожным путем через оккупированную территорию, в результате чего станцию перевели на потребление газа.
НАК «Нафтогаз Украины» требовал прекратить поставки газа на ТЭС из-за задолженности в 550 миллионов гривен, однако этого пока не произошло.