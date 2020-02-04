Гайдай рассказал, на какой шаг готов был пойти ради продолжения поставок газа на ЛуТЭС

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай нашел возможность продолжить поставки газа в Луганске тепловую электростанцию.

Об этом он рассказал на сегодняшней пресс конференции по случаю 100 дней пребывания на посту главы области, сообщает Укринформ.

«Это огромная проблема. Поднимал этот вопрос перед всеми; очень долго общался с Премьер-министром и министром энергетики Алексеем Оржелем. Я даже был готов к тому, чтобы договориться с командующим ООС, чтобы в случае, если бы кто-то захотел перекрыть эти вентили поставки газа, наши военные начали на той территории проводить какие-то военные учения и не допустить туда газовиков. Я готов был брать на себя такую ​​ответственность », — отметил Гайдай.

Он добавил, что в случае прекращения работы единственного в области источника энергоснабжения половина населения области оставалась бы без тепла.

На сегодняшний день есть договоренность не отключать от газа теплоэлектростанцию, и уже четвертый день газораспределительные службы ее придерживаются.

Напомним, что с 1 июля прошлого года Российская Федерация ввела эмбарго на поставку угля на Луганскую ТЭС единственным возможным железнодорожным путем через оккупированную территорию, в результате чего станцию ​​перевели на потребление газа.

НАК «Нафтогаз Украины» требовал прекратить поставки газа на ТЭС из-за задолженности в 550 миллионов гривен, однако этого пока не произошло.