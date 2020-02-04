Протест шахтеров «Первомайскуголь»: названы основные требования. ВИДЕО

Сегодня, 4 февраля, была объявлена акция протеста работников ГП «Первомайскуголь» (шахты «Карбонит» и «Горская»).

Десять жен шахтеров объявили голодовку, а горняки второй смены отказались спускаться в забой.

Об этом рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, основные требования протестующих следующие:

▪️полное погашение задолженности по зарплате;

▪️стабильная работа предприятий угольной отрасли, обеспечение энергоснабжения;

▪️отклонение правительственного проекта закона о труде, как такого, который не соответствует ни Конституции Украины, ни Международным конвенциям и нормам, регулирующим трудовые отношения в цивилизованном мире.

По информации издания «Попасная. City» инициатива проведения протеста принадлежит группе жен шахтеров. Они требуют полного погашения задолженности по заработной плате за часть октября, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь 2020 года.

«У нас уже образовались задолженности за электроэнергию, потому что по несколько месяцев у семей шахтеров нет денег не то что на оплату счетов, но и на еду. Сейчас нам уже угрожают отключением электроэнергии в домах. Поэтому мы будем продолжать акцию протеста, пока не выплатят всю задолженность», — рассказала журналистам одна из протестующих.

По имеющимся данным, задолженность перед шахтерами угольного предприятия составляет 130,47 млн гривен.

Издание также отмечает, что протестующие общались с руководителем Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем и он заверил людей, что уже начали поступать первые деньги на погашение задолженности.

В свою очередь заместитель главы фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что сегодня утром был на встрече с премьер- министром Украины Алексеем Гончаруком и министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем

⠀

«Итог встречи — 169 млн грн сегодня утром перечислены угольным объединениям Первомайскуголь и Лисичанскуголь. Это сумма покроет 80% задолженности по заработной плате за декабрь», — написал Максим Ткаченко на своей странице в соцсети.