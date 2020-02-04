5 февраля синоптики Луганщины прогнозируют «снежный коллапс»

Днем 5 февраля 2020 по Луганской области и городу Северодонецк ожидается сильный снег, мокрый снег.

Об этом говорится в метеорологическом предупреждении Луганского областного центра по гидрометеорологии.

«Местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, усиление ветра 15-20 м / с (2 уровень опасности, оранжевый)», — сказано в сообщении.

Добавим, что синоптики прогнозируют такую температуру 5 февраля: ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.