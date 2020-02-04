Преимущества и недостатки частных школ: как выбрать?

В последние годы многие родители стали выбирать для обучения своих детей частные школы. Как правило, руководствуются они тем, что данные учреждения смогут обеспечить более высокий уровень их образования. Кроме того, одним из критериев их выбора является и материально-техническое оснащение, которое значительно лучше в сравнении с государственными школами. Постараемся выяснить, так ли это в реальности.

Достоинства частных школ

Безусловно, закрытые частные образовательные учреждения имеют ряд преимуществ:

Частные школы строго следят за психическим и физическим здоровьем учащихся. Каждый год ученики проходят полное обследование у специалистов. Многие частные школы имеют в штате логопеда, психолога, детского терапевта. Кроме того, есть школы оборудованные специальной аппаратурой для поддержания здоровья детей с заболеваниями верхних дыхательных путей. Все частные школы располагают современными спортивными залами и бассейнами с полным оснащением. Разительно отличается и питание в данных учебных учреждениях. Здесь все продукты проходят тщательную проверку, следят за рационом, меню составляется специалистом. Для детей на диетическом питание меню составляется отдельно. Каждая частная школа имеет свою форму одежды. Свободная форма одежда запрещена. Все классы оборудованы современной эргономичной мебелью и техникой. С первого класса большое внимание уделяется иностранным языкам. Дети частных школ к концу обучения владеют ими свободно. Подробнее вы сможете узнать пройдя по ссылке. Индивидуальный подход к каждому ученику — это основа платных школ. Каждая школа работает по специальной авторской программе, которая помогает получению необходимых знаний в полном объеме, проще адаптироваться в учебе и классе, раскрыть внутренний потенциал каждого ребенка, мотивировать на высокие результаты и контролировать успеваемость. Есть частные школы, которые сотрудничают с высшими учебными заведениями, проводят различные факультативы, дополнительные занятия, располагают профильными классами, что значительно упрощает поступление и дальнейшую учебу в ВУЗах.

Поговорим и о недостатках

Трудно найти что-то без недостатков, частные образовательные заведения не стали в этом исключением.

Чересчур лояльное отношение к учащимся. Оплачивая обучение своих детей, родители ожидают от них высоких оценок и показателей. Многие преподаватели, стараясь оправдать свою зарплату, часто завышают реальные оценки. В будущем, это может негативно отразиться на ребенке. Ведь его ждет еще получение высшего образования. Финансовые вопросы. Обучение в таких школах назвать доступным можно с большой натяжкой. Поэтому не каждая семья может себе это позволить.

Как мы видим, частные школы не так идеальны, есть у них и свои минусы. Прежде чем сделать выбор между частной и государственной школами, стоит тщательно взвесить все. Помните, что именно от вас и вашего решения будет зависеть учеба вашего ребенка.