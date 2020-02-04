Сайт под ключ – профессиональное создание

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Вам не придётся заниматься наполнением сайта, изучением его администрирования и структуры конкурентов. Хотя в будущем все-таки разумно нанять менеджера администратора. Благодаря созданию сайта под ключ, ваш бизнес будет процветать.





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Создание сайта под ключ – это целый комплекс различных действий, направленных на получение готового к работе веб-проекта. От вас требуется только заказ услуги и подписание договора, а также обсуждение технического задания. Профессионалы веб-студии проведут все необходимые работы по разработке структуры сайта, анализу рынка и статистики. То же касается разработки дизайна и верстки, программирования и оптимизации и тестирования. По окончанию работ вы получите логин и пароль от сайта, а также его сервисов. Ресурс будет полностью готов к работе. Здесь все будет заточено под продвижение, а значит, ваш сайт будет приносить вам прибыль.