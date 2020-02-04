В ОРЛО студенты жестоко избили мужчину и бросили его умирать на дороге

2 февраля во временно неподконтрольном Лутугино около полуночи на обочине проезжей части дороги в районе дома №138 по ул. Ленина было обнаружено тело мужчины 1990 года рождения.

Об этом сообщает источник «Луганский инсайд» в телеграмм-канале.

На момент обнаружения мужчина был еще жив. Однако, он был сильно избит и получил тяжелые травмы (политравма, ЗЧМТ, перелом свода и основания черепа, ушиб вещества головного мозга, вывих правого лучезапястного сустава, гематома теменной области справа). Пострадавшего доставили в местную больницу, где он умер через два часа, не проходя в сознание.

Как выяснилось, в ту ночь у парня возник конфликт на перекрестке улицы Ленина и улицы Красных Партизан с группой молодых людей, которые жестоко избили его и оставили умирать на обочине дороги.

За содеянное были задержаны четверо студентов — двоим из них по 18 лет, одному 17 лет, еще одному 20. В преступлении они признались.