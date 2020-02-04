В трех школах Новопсковской ОТГ продлили карантин

С 5 по 9 февраля 2020 года продлен карантин в Заайдаровском УОСО III степеней, Новопсковском газопроводском УОСО I-III степеней и Новопсковском опорном учебном заведении.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ.

Решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций Новопсковской поселковой территориальной громады (протокол № 2 от 04.02.2020 года) с целью недопущения возникновения эпидемии гриппа и ОРВИ, распространения заболеваемости среди участников образовательного процесса.