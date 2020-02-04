В Станице Луганской в здании стадиона «Нива» открыли тренажерный зал. ФОТО

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Сегодня, 4 февраля,  для жителей пгт Станица Луганская и приближенных сел / поселков открыли  обустроенный тренажерный зал в здании стадиона «Нива».

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

«Современный тренажерный зал открывали юные посетители стадиона. Накануне открытия был проведен ремонт, обустроен пол со специальной древесины и резиновым покрытием для занятий на силовых тренажерах», — сказано в сообщении.

Наличие современных тренажеров и разнообразное оборудование положительно повлияет на качество тренировок, а наличие тренера облегчит занятия посетителям.

График работы тренажерного зала: Ср.-Пт. с 16.00 до 22.00, Сб.-Вс. с 12.00 до 20.00.
Информацию о стоимости занятий в тренажерном зале можно получить у директора стадиона или тренера в здании стадиона «Нива».

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На изображении может находиться: в помещении

На изображении может находиться: в помещении

На изображении может находиться: в помещении

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