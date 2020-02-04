«Поражение переговоров», — посол Франции назвал худший вариант «нормандского формата» для Донбасса

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Hromadske пояснил, что для Донбасса будет очень плохо, если переговоры по мирному урегулированию данного конфликта зайдут в тупик на уровне «нормандского формата».

Он подчеркнул, что Франция хотела бы достичь того, чтоб на Донбассе восстановился мир и регион вернулся в состав Украины, передает Диалог

Понсен отметил, что вариант заморозки конфликта на Донбассе нельзя отбрасывать, но во Франции не хотели бы, чтобы к такому пришли стороны в результате многолетних переговоров. Он пояснил, что это будет полным провалом и проигрышем всех сторон, которые вели диалог.

Напомним, конфликт на Востоке Украины длится уже около шести лет, в результате чего погибло около 14 тысяч человек.

Как отметил де Понсен, необходимо продолжать садиться за стол переговоров и делать шаг за шагом для прекращения боевых действий.