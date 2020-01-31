У северодончанина полиция изъяла арсенал оружия

Гранаты, пистолеты и другое оружие изъяли правоохранители во время санкционированных обысков из квартиры мужчины.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

В четверг, 30 января, копы провели мероприятия по изъятию оружия и взрывных устройств, которые хранил житель Северодонецка. Также к мероприятиям были привлечены эксперты сектора исследований оружия Научно-исследовательского экспертного центра.

Мужчина хранил в своем доме пистолет, револьвер, глушитель, гранаты Ф-1 и РГД-5, запалы к гранатам, а также более 100 патронов различного калибра. Кроме этого, полицейские изъяли более 70 г наркотического средства «каннабис».

Все изъятые предметы направлены на экспертное исследование.

Мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование проводится по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители будут устанавливать каналы поступления оружия. Установлено, что изъятое оружие официально не зарегистрировано на территории Украины.

Следствие продолжается.