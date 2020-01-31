Стали известны некоторые подробности взрыва авто в Донецке

Во временно неподконтрольном Донецке сегодня, 31 января, около 9:00, взорвалась машина, которая находилась на стоянке «ОБОП ДНР». По информации источника в паблике «Инцидент Донецк», машина была под арестом.

«BMW X5 принадлежала кому-то из задержанных накануне людей. Сотрудники МВД к авто отношения не имеют, они им не владели», — пишет источник.

В результате взрыва никто не пострадал. «Но вот в 10 метрах от взрыва отделение ЦРБ, народ стоял в очереди перед его открытием. Взрыв, начало гореть — а люди так и остались на месте. Место заняли же, что поделать», — рассказывает информатор.

Очевидцы говорят, что это была заложенная взрывчатка слабой мощности.