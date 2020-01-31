В пункте пропуска «Просяное» служебная собака нашла в авто пистолет

Вчера, в пункт пропуска «Просяное», прибыл гражданин Украины, 1993 года рождения. Он направлялся в Украину на автомобиле марки «Мерседес». Во время совместного с представителями таможни осмотра транспортного средства произошло срабатывания служебной собаки пограничников, натренированной на поиск оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ.

«Проверив место, на которое указал четвероногий пограничник, правоохранители обнаружили пневматический пистолет марки «ПМ-654» и принадлежности к нему», — сказано в сообщении.

По данному факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 263 УК.

Для принятия дальнейшего правового решения находку передано сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.