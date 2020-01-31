За минувшие сутки патрульные на Луганщине выявили трех нетрезвых водителей: один пытался сбежать

Только за минувшие сутки, 30 января, в Лисичанске и Северодонецке патрульные выявили трех водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Об этом рассказали в Патрульной полиции Луганской области.

Вчера, около 15 часов, в Лисичанске патрульные заметили автомобиль Renault Kangoo, который остановился с нарушением правил дорожного движения на проспекте Победы. Во время общения с водителем, инспекторы обнаружили явные признаки наркотического опьянения. Предложив пройти освидетельствование на состояние опьянения, водитель начал странно себя вести и пытался уйти от патрульных, чтобы избежать ответственности. В конце концов беглеца задержали и доставили в медицинское учреждение. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения в присутствии двух свидетелей. В отношении водителя инспекторы составили административный материал по ч.1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП.

В том же Лисичанске на проспекте Победы, патрульные остановили автомобиль ВАЗ 21013, который двигался с нарушением ПДД. В ходе проверки документов оказалось, что у водителя отсутствует свидетельство о регистрации на автомобиль. Общаясь с водителем, от него чувствовался стойкий запах алкоголя, присутствовали и другие признаки опьянения. Поэтому, патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотеста «Драгер» или в медицинском учреждении. Водитель согласился пройти осмотр в медицинском учреждении. По заключению врача результат — 1,77 промилле, что превышает допустимую норму почти в девять раз. В отношении водителя инспекторы составили административный материал по ч.1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и постановление по ч.1 ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без соответствующих документов). Нарушителя отстранили от управления.

В Северодонецке на проспекте Центральном, примерно в 23 часа, патрульные остановили водителя на автомобиле Lexus GX 470 за нарушение правил дорожного движения. Во время общения полицейские пришли к выводу, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Обнаружили характерные признаки: запах алкоголя из полости рта и нарушение координации движений. В установленном законом порядке, мужчина согласился пройти осмотр в медицинском учреждении. По заключению врача результат — 1,85 промилле. В отношении водителя инспекторы скалы протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).