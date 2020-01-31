Аренда виртуального сервера, регистрация доменов – предложения на CITYHOST.UA

Виртуальный хостинг сайтов является комфортным и недорогим способом для того, чтобы успешно решать задачи в плане представления бренда в сети интернет. При этом для того чтобы реализовать масштабные интернет-проекты, которые предполагают высокую клиентскую нагрузку, либо организации внутрикорпоративной сети, его мощностей будет недостаточно. И в этом случае разумно предпочесть такую услугу как хостинг серверов.





На сайте https://cityhost.ua/server/ для вас – услуги аренды выделенных серверов. Для высоконагруженных интернет-проектов, где особые требования касаемо производительности, а также безопасности, подобная услуга будет просто незаменима. Таким образом становится возможным самому выбирать конфигурацию, а также программную среду, где будет успешно развиваться ваш сайт.





Хостинг серверов – это вид хостинга, которые значительно отличается от услуги хостинга сайтов. Здесь нет ограничений в плане управленческого инструментария. Становится возможным модифицировать настройки сервера, устанавливать необходимо ПО. Кроме того, все физические ресурсы сервера попадают в руки одного пользователя, при этом существенно повышается производительность.





Выделенный сервер – это отсутствие риска кражи данных. Теперь данные будут храниться на сервере, и когда ползователь зайдет в личный аккаунт. то сможет ознакомить клиента с презентационными материалами, при этом не перенося их на компьютер. В результате, если вы потеряете ноутбук, достаточно будет закрыть доступ к сети из аккаунта и предотвратить возможный взлом, кражу данных.





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Регистрация доменов – это одно из первых действий, которые необходимы для того, чтобы открыть собственный сайт в сети. Для закрепления свободного имени за определенных лицом – физическим или юридическим, осуществляется важная процедура – регистрация домена. Для того чтобы у вас было свое доменное имя в сети, необходимо зарегистрироваться на сайте регистратора доменных имен или партнера подобного регистратора.





Процедура заключается в том, что заполняются паспортные и контактные данные. После этого необходимо произвести оплату.





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Регистрация домена важна для того, чтобы можно было точно определить владельца имени. Следует всегда быть бдительными. Во время регистрации необходимо проверять, на кого регистрируется домен. Также следует проверить владельца домена – это вы сможете сделать после регистрации, через любой whois сервис.





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