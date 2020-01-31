Просто возле дороги: вблизи Орехово НВФ установили 240 противопехотных мин

Группой разминирования при осуществлении очередной инженерной разведки вблизи населенного пункта Орехово Луганской области обнаружила заминированный район.

Об этом сообщили в ОТУ «Север».

Заминированный район находился просто рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения, где постоянно происходит движение гражданского транспорта.

«Во время детального осмотра территории найдено 240 противопехотных мин, образца ПМН-2, которые были установлены на площади 60м2, то есть с плотностью по 4 мины на 1 метр. Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке, где проложены коммуникационные узлы», — сказано в сообщении.

На военном сленге мина ПМН-2 называется «Черная вдова». Такая мина не имеет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное.

Военные саперы говорят: учитывая состояние минного заграждения и состояние внешнего травяного покрова — установлены мины еще летом.

«Чудом никто из мирного населения не получил повреждений и не получил травм, ведь плотность расположения мин, а это 30 сантиметров друг от друга, не оставили бы никакого шанса человеку», — отметили в ОТУ «Север».

К счастью, группой инженерной разведки минные заграждения были обнаружены вовремя и никто из гражданских жителей не пострадал.

Справка: ПМН-2, противопехотная фугасная мина нажимного действия. Изготовлялась в СССР и, до недавнего времени, в России, на Брянском химическом заводе и на заводе имени Чапаева в Чебоксарах.

ПМН-2 запрещена Оттавской конвенции 1997 года, подписанной, ратифицированной и выполненной в Украине. С 2005 года в Вооруженных Силах Украины отсутствуют мины данного образца.

Россия к Оттавской конвенции не присоединилась и по вооружению их сняла.