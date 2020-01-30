Основные тонкости приобретения автомобиля в США

Когда произошли изменения законов в государстве, которые связанны со льготной расстаможкой машин, соответственно изменились и правила на рынке транспорта. Многие украинцы не могут приобрести автомобиль с салона, поэтому украинцам пришло в голову приобретать автомобили из США и причём делают они это очень динамично. Несмотря на то, что поставки автомобилей происходят с другого конца планеты, люди считают, что так приобрести машину очень выгодно. Предприятий, занимающихся скупкой машин с США, достаточно много. Одна из таких компания «Колумб Трейд». Это компания прошла все проверки и заслуживает доверия. Руководитель фирмы – Владимир Ковель. У менеджеров Колумб Трейд можно узнать о всех тонкостях покупки авто, растаможке, приёме средств транспорта, других услугах и задать любой другой вопрос, который вас интересует об осуществлении вашей мечты приобрести надёжный автомобиль по доступной цене.

Не редки случаи, когда продавцы из заграницы пытаются обмануть украинцев путём выдачи битой машины за хорошую машину. Работники фирмы «Колумб Трейд» способны распознать мошенников, а значит купить автомобиль из Америки становится намного выгоднее. Конечно существует много рисков в покупке автомобиля из США, например:

продажа авто, которое находится в качестве кредитного залога;

отсутствие необходимых документов;

наличие проблем с оформлением;

маскировка битой машины;

проблемы с вывозом транспортного средства из США.

Существует множество случаев, когда недобросовестная организация покупает машину дёшево. А после автомобиль реставрируют с помощью недорогих запчастей, красят и продают гораздо дороже. Большое количество украинцев выбирают Columb Auto. Благодаря многим годам хорошей работы, фирма очень популярна и обладает большим спросом. Клиенты очень довольны компанией. Работники «Колумб Трейд» способны сделать выбор автомобиля из США в пользу украинских покупателей. Все менеджеры проходят проверочные испытания, а значит приобрести машину из Америки не составляет проблем. Ко всему прочему, транспортные средства приходят в замечательном состоянии, так как они ездили по хорошим дорогам США и нет никаких недостатков в автомобилях, подробнее о компании.

Мы советуем вам топовую компанию по пригону транспортных средств из штатов Америки и Канады — Колумб Трейд. Columb Trade является официальным представителем траспортной компании Интер Карго.