На Луганщине возможно применение графиков ограничения подачи электроэнергии, — «ЛЭО»

НАК «Нафтогаз» Украины требует прекратить подачу природного газа на ОП «Луганская ТЭС» ООО ДТЭК «Востокэнерго» из-за задолженности в более 500 миллионов гривен 1 февраля 2020 года. Это грозит остановкой генерации станции.

Об этом сообщает пресс-служба «Луганского энергетического объединения».

«Региональный Диспетчерский Пункт Северного Региона «Укрэнерго» предупредил ООО «ЛЭО» письмом о том, что генерация Луганской ТЭС, будет остановлена. Это приведет к критическому снижению надежности энергоснабжения Луганского энергоузла. Вероятно применение графиков ограничений электроэнергии различных очередей», — сказано в сообщении.

Напомним, что 29 июля 2019 года Луганская теплоэлектростанция перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

Остановка Луганской ТЭС грозит подконтрольной части Луганской области возникновением чрезвычайной ситуации техногенного характера, а именно полного прекращения энергоснабжения миллиона жителей области, детских садиков, школ, медицинских учреждений, предприятий водо — и газоснабжения.

Ситуация осложняется тем, что после начала военных действий в 2014 году были разрушены высоковольтные системообразующие линии, вследствие чего эта часть Луганской области оказалась отрезанной от единой энергосистемы Украины.

Для решения проблемы начато строительство ПС 500/220 кВ «Кременская» c заходами ВЛ 500 кВ «Донбасская — Донская» и ВЛ 220 кВ «Кременская-Юбилейная». Завершение стройки планируется к 30 маю 2020 года.