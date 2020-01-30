На Луганщине «дельцы» незаконно добывали газ на землях, предназначенных для сохранения леса. ФОТО

Прокуратура Луганской области выявила факт незаконной добычи природного газа на территории земель лесного фонда. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка).

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора Украины.

Установлено, что частное предприятие без разрешения Луганской областной государственной администрации на выделение земли в 2019 году самовольно заняло три земельных участка общей площадью более 6 гектаров, предназначенных для сохранения лесных ресурсов. Добыча природного газа осуществлялась под прикрытием соглашений, заключенных с гослесоохотхозяйством.

Сейчас в уголовном производстве проведены первоочередные следственные действия, в ходе которых подтверждено отсутствие правовых оснований для использования указанных земель.

Изучается вопрос о нанесении ущерба интересам государства в результате ненадлежащего охраны лесов уполномоченными органами власти.

Пресс-служба прокуратуры Луганской области