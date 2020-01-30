На Луганщине «дельцы» незаконно добывали газ на землях, предназначенных для сохранения леса. ФОТО

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Прокуратура Луганской области выявила факт незаконной добычи природного газа на территории земель лесного фонда. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка).

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора Украины.

Установлено, что частное предприятие без разрешения Луганской областной государственной администрации на выделение земли в 2019 году самовольно заняло три земельных участка общей площадью более 6 гектаров, предназначенных для сохранения лесных ресурсов. Добыча природного газа осуществлялась  под прикрытием соглашений, заключенных с гослесоохотхозяйством.

Сейчас в уголовном производстве проведены первоочередные следственные действия, в ходе которых подтверждено отсутствие правовых оснований для использования указанных земель.

Изучается вопрос о нанесении ущерба интересам государства в результате ненадлежащего охраны лесов уполномоченными органами власти.

Пресс-служба прокуратуры Луганской области

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