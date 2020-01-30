В Лисичанске в девятиэтажке случился пожар

30 января в 1:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой девятиэтажке по адресу: г.. Лисичанск, квартал 40 лет Победы.

Об этом сообщили в областном спасательном ведомстве.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит одна из квартир девятиэтажного жилого дома. Жителя квартиры, который нуждался в помощи, пожарные передали бригаде скорой медицинской помощи.

Пожар на площади 3 кв. м. локализован в 2:10 и ликвидирован в 2:17.

К ликвидации пожара привлекалось 4 огнеборца и две пожарные автоцистерны.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.