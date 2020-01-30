В Марковской районной спортшколе впервые за 50 лет проводят капремонт. ФОТО

Свою работу Марковская районная детско-юношеская спортивная школа начала в 1968 году. С тех пор в ней проводились разве что незначительные текущие ремонты. И вот с осени прошлого года в учреждении начали проводить серьезные работы по преображению.

Об этом идет речь в материале издания «Вести Марковщины».

«Начали глобальную реконструкцию с утепления. На сегодня спортшкола уже полностью утеплена снаружи. В ней заменены все окна и двери. Отопительную систему и электросеть также заменили на современные. Сейчас строители обивают штукатурку со стен во всех помещениях ДЮСШ. Их будут покрывать новой штукатуркой.

Кроме того, планируется замена пола. В спортзале он будет деревянным, а в коридоре и кабинетах директора и тренеров, а также в смежных помещениях (раздевалках, кладовой и т.п.) — из плитки. Обустроят также дополнительные душевые комнаты и туалет, отдельные для девочек и мальчиков. То есть заведение будет отремонтировано полностью», — рассказывает директор спортивного учреждения Александр Ткаченко.

Для стопроцентного обновления ДЮСШ из районного бюджета выделили 4 миллиона гривен. Все работы согласно выигранному тендеру выполняет местная бригада частного предпринимателя — марковчанина Игоря Петренко. Работой строителей директор ДЮСШ доволен.

Кстати, окончание капитального ремонта ДЮШС планируется на июнь 2020 года.