Из-за непогоды в Луганской области без электроэнергии остались более 2 тысяч абонентов

Из-за сложных погодных условий в Луганской области отключались несколько линий электропередач в Новопсковском, Лисичанском, Старобельском, Станично-Луганском, Кременском, Рубежанском РЭС.

Об этом сообщает пресс-служба «Луганского энергетического объединения».

Обесточены 9 населенных пунктов полностью (с.Роговое, с.Петрашево, с.Ляшковка, с.Романовка, с.Приходьковка, с.Климовка, с.Казачий, с.Диброва, с.Кузьмино) и 6 населенных пунктов частично (с.Заайдаровка, г.Лисичанск, с.Шпотино, г.Рубежное, с.Пески, с.Проезжее), также 57 ТП (трансформаторных подстанций). В целом, без света находятся 2072 потребителя области.

Как уточнили в «ЛЭО», аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме и продолжают ликвидировать повреждения в электрических сетях со вчерашнего вечера.

По состоянию на 12:00 продолжается восстановление повреждений в сетях 0,4 кВ.