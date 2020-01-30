Жительница Луганщины отметила 107-й день рождения

Старейшая жительница Беловодского района Феоктиста Яковлевна Дейнеко отметила 107-й День рождения!

Об этом сообщает пресс-служба Беловодского поселкового совета.

Поздравить именинницу пришли секретарь поселкового совета Виктор Кучеров и управляющая делами исполнительного комитета Лилия Полторак.

«Долгожители — это живая история нашего края, кланяемся Вашей жизненной мудрости, богатому опыту. Сердечно благодарим Вас за Ваш неутомимый труд, жизненную стойкость и мудрость. Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и еще долгих лет жизни в таком же оптимистичном настроении », — поздравил Феоктисту Яковлевну секретарь поселкового совета.

В честь именинницы звучали слова поздравления и песни, а также ей были вручены подарки и цветы.

Долгожительница поблагодарила гостей за поздравления и пригласила на следующий день рождения.