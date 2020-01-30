В Счастье «застукали» рыбаков, которые незаконно с лодки наловили рыбы на 19 тысяч гривен. ФОТО

На канале у пруда-охладителя №3 ДТЭК Луганская ТЭС г. Счастье Новоайдарского района экологи и сотрудники полиции БПСПОП «Луганск 1» выявили очередной факт нарушения правил использования объектов животного мира.

Об этом сообщает Государственная экологическая служба в Луганской области.

Двое граждан осуществляли незаконный лов рыбы с помощью лодки резиновой и сетей волосяных длиной 680 метров, что является грубым нарушением правил рыболовства. В сетях находились живые биоресурсы в количестве 439 штук различного вида.

На граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КоАП, которые направлены в Новоайдарский районный суд Луганской области для привлечения к ответственности. Ущерб государству составил почти 19 000 гривен.

Экологи отметили, что это не единичный случай. Днями ранее также задержали двух граждан и изъяли 1560 метров сетей. В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КоАП, которые также направлены в Новоайдарский районный суд.

Государственная экологическая инспекция в Луганской области напоминает, что за нарушение правил рыболовства законодательством предусмотрена не только административная, но и при существенном вреде уголовная ответственность.