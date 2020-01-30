На главу Старобельского районного совета составили админпротокол

На голову Старобельского районного совета был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение требований законодательства в части доступа к публичной информации.

Такая информация опубликована 21 января на сайте Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сообщают «Старобельские новости»

Сам Николай Кулачка, председатель Старобельского районного совета, подтвердил журналистам правдивость этой информации.

Также он сообщил, что по состоянию на 21 января все требования законодательства выполнены и необходимая публичная информация опубликована на сайте Старобельского районного совета.