«Присоединение к ОРДЛО»: эксперт раскрыл коварную тактику Кремля на Донбассе

Имперский характер политики РФ очевиден, поэтому российский президент Владимир Путин уделяет «столько внимания» Украине.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Если в Киеве победит линия фактического присоединения Украины к ОРДЛО, то путинская Россия почувствует себя империей. И, как справедливо писал посол Тейлор, на этом не остановится и пойдет дальше…Украине это подается как восстановление территориальной целостности страны. Но это воссоединение с ОРДЛО с полным сохранением российских «прокси», полной властью русских войск, двумя армейскими корпусами. И если произойдет присоединение, то зачем тогда ВСУ на линии разграничения? Нет никакого разграничения! Военные уйдут и открывают путь с ОРДЛО. И никто этого не скрывает! Повторюсь, что в так называемую конституцию этой «Лугандонии» было включено положение, что ее границы — это границы Донецкой и Луганской областей. То есть в один день будет решаться вопрос о захвате Мариуполя, всего побережья Азовского моря. А по сути это внедрение чужеродной структуры, военно-террористического плацдарма для агрессора в политическое тело Украины. «Фактическое присоединение Украины к ОРДЛО» — это не мой термин. Я его цитирую из установочной статьи Алексея Чеснокова — правой руки Владислава Суркова, — рассказал политолог.

Эксперт также прокомментировал информацию об отставке помощника РФ Владислава Суркова, которого называют куратором оккупированного Донбасса. Андрей Пионтковский считает, что с заменой Суркова на Дмитрия Козака кремлевская политика в корне не изменится.

«…Они действительно отличаются по стилю. Сурков — авантюрист, любит драматические постановки, понты. А Козак — холодный, рассудительный. Вероятно, замена была вызвана недавним успехом Козака в Молдове, где он практически привел в Кишинев полностью пророссийскую власть.

Я считаю, что Козак более опасен. Он хитрее и умнее Суркова с его авантюрами и заявлениями. Козак открыто не формулирует задачу «присоединение Украины к ОРДЛО», но сделает это более эффективно», — резюмировал политолог.