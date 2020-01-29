«Приключения» фигурки «школьника» из Кременной закончились на автовокзале Рубежного. ФОТО

В Кременной украли фигурку «школьника», которая предупреждает водителей о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу возле школ. А вот нашли ее возле автовокзала в Рубежном.

Об этом сообщила пресс-офицер Патрульной полиции Луганской области Екатерина Листопад.

«Их похищают ради селфи, каких-то развлечений, или кто знает еще зачем.

Этого мальчика обнаружили вблизи автостанции в Рубежном. Патрульные решили, что фигурку похитили из Северодонецка. Но там коммунальщики не признали мальчика за своего и поиски начались по второму кругу», — рассказала она.

В конце концов выяснилось, что фигурку «стащили» в Кременной. Как она попала в Рубежное — пока загадка. Кстати, фигурку уже вернули в родной город.

В Патрульной полиции призывают граждан ценить данные фигурки, так как это элемент общей безопасности. А случае выявления незаконных действий — сообщать 102.