Случился сердечный приступ: на Луганщине полицейские нашли в лесу исчезнувшего пенсионера

Почти сутки бойцы батальона «Луганск-1», сотрудники Станично-Луганского отдела полиции и кинологи разыскивали пропавшего дедушку.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

В Станично-Луганский отдел полиции обратились родные дедушки, которые сообщили, что еще после обеда мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Родственники были напуганы, ведь у старика больное сердце.

Полицейские начали «прочесывать» местность, поиски осложнялись тем, что район окружает большое количество лесных массивов и еще и погодные условия не способствовали полноценному применению служебной собаки.

Нашли дедушки в лесу без сознания. Как выяснилось, у него случился сердечный приступ и он лежал без сознания посреди леса, пока его не нашли полицейские. Копы сразу же оказали первую домедицинскую помощь и вызвали скорую.

Сейчас мужчина находится дома, его самочувствие удовлетворительное.