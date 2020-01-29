Для подростков упростили правила выезда с оккупированных территорий

Правительство поддержало решение упростить процедуру выезда из временно оккупированной территории для подростков 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины или которые его потеряли.

Об этом сообщает пресс служба Министерства по делам ветеранов, оккупированных территорий и ВПЛ, передает Укринформ

«Согласно принятого Постановления, до 1 мая 2020 они смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении», — говорится в сообщении.

По мнению руководительницы министерства Оксаны Коляды, это даст возможность для всех подростков, проживающих на временно оккупированной территории, приехать на контролируемую украинскими властями территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать КПВВ .

«Они получат возможность интегрироваться в украинское пространство, вступить в украинские вузы и почувствовать себя полноценными гражданами страны со всеми правами и возможностями, которыми их обеспечивает государство», — цитирует министра пресс-служба.