Для подростков упростили правила выезда с оккупированных территорий

Об этом сообщает пресс служба Министерства по делам ветеранов, оккупированных территорий и ВПЛ, передает Укринформ
«Согласно принятого Постановления, до 1 мая 2020 они смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении», — говорится в сообщении.
По мнению руководительницы министерства Оксаны Коляды, это даст возможность для всех подростков, проживающих на временно оккупированной территории, приехать на контролируемую украинскими властями территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать КПВВ .
«Они получат возможность интегрироваться в украинское пространство, вступить в украинские вузы и почувствовать себя полноценными гражданами страны со всеми правами и возможностями, которыми их обеспечивает государство», — цитирует министра пресс-служба.