«Объявляли конкурсы на свободные вакансии — люди не идут»: в областной экоинспекции рассказали о нехватке кадров

Государственная экологическая инспекция в Луганской области эвакуировалась из Луганска в Северодонецк в 2014 году, оставив на неподконтрольной территории большую часть имущества: авто, офисную технику, лаборатории, документы. До войны в инспекции работало 136 человек, сейчас — 68.

Как рассказал в интервью ZARAZ.INFO начальник Государственной экологической инспекции в Луганской области Анатолий Гацько, у инспекции есть проблемы с кадрами. Немного желающих хотят работать, к примеру, вблизи линии соприкосновения.

«Инспекторам приходится работать за небольшую зарплату в серой зоне, где есть опасность подорваться на мине или быть захваченным незаконными вооруженными формированиями. По этой причине нехватка с кадрами. Объявляли конкурсы на свободные вакансии — люди не идут. Если поступает заявление (внеплановая проверка), то инспекторы едут в Станицу Луганскую, Счастье, Крымское, Золотое и другие населенные пункты, которые граничат с неподконтрольной украинской армии территорией и выполняют свою работу.

В апреле 2018 на Донбассе была отменена антитеррористическая операция (АТО). Вместо нее официально введена Операция объединенных сил (ООС). Произошли определенные изменения в законодательстве, в частности, был отменен мораторий на проведение органами государственного контроля проверок, который действовал во время АТО», — рассказал чиновник.

Вместе с тем, Анатолий Гацько отметил некоторый позитив в работе инспекции с момента переезда в Северодонецк:

«Среди 27 инспекций, работавших к первому этапу реформы (сейчас созданы 5 округов ) по плановым, внеплановыми экологическими проверками, составленным протоколам и другими рейтинговыми показателями в 2019 году Луганская заняла 11 место. То есть, мы опередили областные инспекции, где нет войны и они не понесли экономический ущерб из-за потери имущества. Считаю, что это весомый критерий, по которому можно оценивать нашу работу. Донецкая инспекция в этом списке заняла 26 место — думаю, что на это повлиял фактор войны», — рассказал Анатолий Гацько.

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