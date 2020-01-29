Еще две школы Новопсковской ОТГ закрылись на карантин

Помимо опорного учебного заведения Новопсковского поселкового совета временно приостановили учебный процесс также Новопсковское газопроводское учреждение общего среднего образования (УОСО) I-III ст. и Заайдарское УОСО I-II ст.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ

«Отдел образования Новопсковского поселкового совета сообщает, что в связи с превышением порога заболеваемости среди учеников Новопсковского газопроводского УОСО I-III ст. (заболело — 56 учеников с 224) и Заайдаровское УОСО I-II ст. (заболело -26 учеников из 87) был временно приостановлен образовательный процесс в учреждениях с 30 января по 5 февраля 2020 (приказ № 22 о от 29.01.2020р.)2, — сказано в сообщении.