В неподконтрольном Алчевске из салона авто украли более двух миллионов рублей

Во временно неподконтрольном Алчевске произошло дерзкое ограбление: злоумышленники, разбив стекла в машине, украли из салона крупную сумму денег.

Об этом сообщает «Луганский инсайд» в телеграмм.

В так называемую «полицию» обратилась местная жительница,которая работает оператором-кассиром на одного частного предпринимателя. Она рассказала, что возле салона «Эгоистка» у нее украли крупную сумму денег.

Как выяснилось, «двое неизвестных мужчин, разбив стекла водительской и левой задней пассажирской дверей автомобиля «Hyundai Elantra», совершили кражу денег на сумму 2,6 миллионов рублей».